Mutmaßlicher Täter wegen versuchten Mordes angeklagt

Mann will mit Machete Polizisten in Linz töten: Ermittler sehen Tat als radikal-islamistisch motiviert an

Den Dienst in der Nacht auf Freitag hätten sich die Polizisten in Linz sicher anders gewünscht: Um 2.40 Uhr stürmte ein 29-jähriger Mann mit "Allahu Akbar"-Rufen in die Wache „Am Konvikt“ und drohte den Beamten mit dem Tod.