Mit hoher Geschwindigkeit rasen zwei Autos über die A63. Am Ende kommt es zu einem schweren Unfall. Zeugen berichten der Polizei, die Fahrer hätten sich ein Rennen geliefert.

Wörrstadt (dpa/lrs) – Ein Unfall auf der A63 mit zwei Schwerverletzten bei Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) ist nach Zeugenaussagen auf ein illegales Autorennen zurückzuführen. Bei dem mutmaßlich illegalen Rennen am Samstagabend wurden insgesamt vier Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein daran unbeteiligter Autofahrer habe auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mainz wegen einer Baustelle auf die linke Spur wechseln müssen und dabei die Geschwindigkeit eines rasch herannahenden Autos unterschätzt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Insassen des ersten Autos leicht und die des anderen Autos schwer verletzt wurden – sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Ein ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit nachfolgendes Auto konnte rechtzeitig bremsen.

Mehrere Zeugen vor Ort hätten den Polizisten mitgeteilt, dass zwei der Autos «mit hoher Geschwindigkeit gefahren seien und ihren Beobachtungen nach ein Rennen austrugen». Die Autobahn war in Fahrtrichtung Mainz zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden bis in den frühen Morgen gesperrt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden.