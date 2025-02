Mutmaßlich betrunkene Autofahrerin schlägt Zeugen

Wolfsheim (dpa/lrs) – Weil er sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontierte, soll eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin in Wolfsheim (Landkreis Mainz-Bingen) einen Zeugen ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau sei dann geflüchtet, teilte die Polizei mit, der Mann informierte die Behörde.

Eine Streife fand die Frau demnach in einem Feld in der Nähe, die Beamten versuchten, sie festzunehmen. Die Frau habe hiergegen kräftig Widerstand geleistet und die zwei Polizisten getreten, sodass diese leicht verletzt worden seien. Den Angaben nach setzten die Beamten dann einen Taser ein, brachten sie in den Streifenwagen und nahmen sie schließlich in Gewahrsam.

Die Frau sei durch einen Arzt untersucht worden, auch eine Blutprobe sei ihr entnommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Die restliche Nacht habe die 47-Jährige außerdem in einer Zelle verbringen müssen. Mehrere Strafanzeigen seien gegen sie erstattet worden, unter anderem wegen Trunkenheitsfahrt und Beleidigung.