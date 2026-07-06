Auf Höhe eines Parkhauses hört ein Lokführer während der Fahrt plötzlich einen Knall. Als er kurze Zeit später nachsieht, entdeckt er eine Stelle, an der ein Projektil eingeschlagen sein könnte.

Frankenthal/Pfalz (dpa/lrs) – Ein Zug ist in Frankenthal in der Pfalz laut Polizei mutmaßlich beschossen worden. Der Lokführer habe in der Nacht bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Frankenthal auf Höhe eines Parkhauses einen Knall gehört, teilte die Bundespolizei mit. Beim nächsten Halt entdeckte er dann neben dem Fenster des Triebfahrzeugs einen «projektilähnlichen Einschlag».

Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben gegen 1.55 Uhr informiert und dokumentierten den Schaden. Verletzt wurde demnach niemand. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass auf den Zug geschossen wurde und sucht Zeugen.