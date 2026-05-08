Saarlouis erhält eines der neuen Musterungszentren der Bundeswehr. Rund 50 zusätzliche Dienstposten entstehen, um junge Menschen auf ihre Eignung für den Wehrdienst zu prüfen.

Saarlouis (dpa/lrs) – Eines der bundesweit 24 neuen Musterungszentren der Bundeswehr wird in Saarlouis angesiedelt. Beim sogenannten Karrierecenter Saarlouis entstünden rund 50 zusätzliche Dienstposten, teilte die saarländische Landesregierung mit. «Die Entscheidung für Saarlouis ist eine gute Nachricht für den Bundeswehrstandort Saarland», sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).

Saarlouis zählt zu den 16 bereits bestehenden Standorten der Bundeswehr, an denen sollen solche Zentren außerhalb der Liegenschaften der Streitkräfte eingerichtet werden. Darüber hinaus sollen acht weitere Musterungszentren in Bielefeld, Braunschweig, Dortmund, Jena, Kempten, Offenburg, Regensburg und Würzburg entstehen. Das erste soll nach Angaben des Verteidigungsministeriums voraussichtlich noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen. Junge Leute sollen in den Zentren auf körperliche, psychische und intellektuelle Eignung für die Bundeswehr untersucht werden.

Der neue Wehrdienst der Bundeswehr wurde zum Jahreswechsel eingeführt. Seit Mitte Januar bis zum 24. April wurden 194.000 Männer und Frauen angeschrieben, die gerade 18 geworden sind. Sie erhielten einen QR-Code, der zu einem Online-Fragebogen führt. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen können es freiwillig tun. Die Bundeswehr will so Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften ermitteln.