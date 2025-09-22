Für den Mainzer Profi ist das Fußball-Jahr aufgrund einer schweren Verletzung vorzeitig beendet.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für mehrere Monate auf Defensivspieler Anthony Caci verzichten. Der 28 Jahre alte Franzose hat sich beim 4:1-Sieg der Rheinhessen in Augsburg eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Nach Angaben des Vereins soll die Verletzung konservativ behandelt werden. Wann Caci wieder das Training aufnehmen kann, hänge vom individuellen Heilungsverlauf ab. Mit einer Rückkehr sei aber erst zu Beginn des kommenden Jahres zu rechnen.