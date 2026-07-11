Genau 111 Menschen ziehen an einem Strang, um eine Lok 111 Meter weit ins Ziel zu bringen. Das war die Aufgabe. Hat das Vorhaben funktioniert?

Speyer (dpa) – 111 Menschen haben gemeinsam eine Diesellok samt zwei Waggons 111 Meter weit an Seilen gezogen. Der kollektive Kraftakt während des Brezelfests in Speyer hat nach Angaben der Organisatoren unfallfrei geklappt. «In gut zwei Minuten war die Lok im Ziel. Jeder war überrascht, wie schnell das Ganze funktioniert hat», berichtete der Vorsitzende des Verkehrsvereins Speyer, Uwe Wöhlert, der dpa.

Mit dabei waren 19 Teams aus der Region, von Gewichthebern und Ringern bis zu Stadtwerken und Verwaltung. Die Lok und die Waggons zusammen wogen den Angaben zufolge 111 Tonnen. Es gab zwei je 50 Meter lange Seile, die über den Schultern der Teilnehmer lagen. Die 111 Menschen liefen teils im Gleisbett. Es sei niemand gestürzt oder gestolpert, sagte Wöhlert.

Die Organisatoren hatten das Muskelkraft-Event als Weltrekordversuch angemeldet. Geplant ist ein Eintrag beim Rekordinstitut für Deutschland (RID). Ein Notar hat das Geschehen verfolgt.

Aufwendige Berechnungen zuvor

Die Aktion wurde vom Verkehrsverein Speyer zusammen mit dem Technik Museum organisiert. Es gab aufwendige Vorbereitungen: «Es müssen statische Berechnungen zur maximalen Zugkraft von 111 Teilnehmern gemacht werden, die Anzahl und Stärke der Seile berechnet werden, eine Traverse zur Befestigung an der Lok und Anordnung der Seile geplant und gebaut werden», beschrieb der Verein vorher.

Um Muskelkraft allein sollte es nicht gehen – sondern auch um das Gemeinschaftsgefühl. Und: Die Lok der Baureihe 220 gilt den Angaben zufolge als eine der schönsten ihrer Art in Deutschland. Sie wurde 1984 ausgemustert und steht im Technik Museum Speyer.