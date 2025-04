Im Juni 2025 beginnt in Trier die rheinland-pfälzische Landesausstellung über den römischen Kaiser Marc Aurel. Zusätzlich gibt es Veranstaltungen.

Trier (dpa/lrs) – Musik, Lesungen, Vorträge: Auf die Besucher der rheinland-pfälzischen Landesausstellung über den römischen Kaiser Marc Aurel wartet ein umfassendes Begleitprogramm. In Trier sind vom 15. Juni bis 23. November neben der Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift auch eine Reihe weiterer Angebote in der ganzen Stadt geplant. Dazu zählen Führungen, Lesungen, weitere Ausstellungen, Musik, Tanz und Theater, wie die Veranstalter mitteilten.

Die rheinland-pfälzische Kulturminiserin Katharina Binz (Grüne) sagte: «Das lebendige Begleitprogramm bringt die Landesausstellung direkt in die Stadt und zu den Menschen, weit über die Ausstellungsräume hinaus.» Die zahlreichen Veranstaltungen sollen den Besucherinnen und Besuchern ermöglichen, tiefer in das Thema der Ausstellung einzutauchen und es aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Das Begleitprogramm richte sich zudem an ganz unterschiedliche Zielgruppen wie Familien und Kinder und biete zahlreiche Mitmach-Aktionen.

Die Ausstellung widmet sich anhand von hochkarätigen Leihgaben aus berühmten Museen in ganz Europa vom 15. Juni bis zum 23. November 2025 in den beiden Trierer Museen dem römischen Kaiser Marc Aurel und der Frage „Was ist gute Herrschaft?“.