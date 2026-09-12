Wie sah Handel und Mobilität auf Flüssen und Meeren in der Antike aus? Ein Museum in Mainz will dazu Antworten geben.

Mainz (dpa/lrs) – Nach Jahren der Sanierung will das Museum für Antike Schifffahrt des Leibniz-Zentrums für Archäologie in Mainz am 7. März kommenden Jahres wieder eröffnen. «Die neu konzipierte Dauerausstellung „Auf zu neuen Ufern“ begleitet Menschen vom Aufbruch über das Unterwegssein bis zum Ankommen in der Fremde und eröffnet neue Perspektiven auf antike Mobilität und Globalisierung», hieß es in der Ankündigung zur Wiedereröffnung.

Herzstücke der Ausstellung werden Anfang der 1980er-Jahre am Mainzer Rheinufer entdeckte Schiffswracks sowie die beiden rund 20 Meter langen Nachbauten sein. Die Ausstellung wurde mit Mitteln von Bund und Land in Höhe von einer Million Euro modernisiert.