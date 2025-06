Wörth (dpa/lrs) – Trotz einer gewieften Masche sind zwei besonders junge Diebe in Wörth im Kreis Germersheim erwischt worden. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Jungen steckten in einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel mit einem Gesamtwert von rund elf Euro unter ihre Kleidung, wie die Polizei mitteilte. Um weniger aufzufallen, bezahlten sie an der Kasse demnach einen Müsliriegel.

Mitarbeiter hatten die beiden allerdings bei ihrem Klau beobachtet, auch Aufnahmen einer Videoanlage deckten die Tat auf. Gegen die Jungs wurde Anzeige erstattet, die Polizei brachte sie schließlich zu ihren Eltern zurück.