Münzenmaier führt AfD-Landesliste für Bundestagswahl an

Scharfe Attacken und ein deutliches Votum: Der Vize-Fraktionschef im Bundestag Sebastian Münzenmaier wird an die Spitze der rheinland-pfälzischen AfD für den Bundestagswahlkampf gewählt.

Bingen (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische AfD zieht mit Sebastian Münzenmaier an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Der Vize-Fraktionschef im Bundestag wurde auf dem Landesparteitag in Bingen mit großer Mehrheit auf den Spitzenplatz der Landesliste gewählt. Der 35-Jährige stellvertretende Landesvorsitzende hatte keinen Gegenkandidaten.

Münzenmaier hatte in seiner Bewerbungsrede die Arbeit der Ampel-Regierung im Bund kritisiert. Das Aus der Koalition von SPD, Grünen und FDP sei eine Erlösung. Vor allem die Grünen mit ihrem Kanzlerkandidaten Robert Habeck standen im Zentrum der verbalen Attacken des AfD-Politikers.

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst wurde auf den zweiten Platz der Landesliste gewählt. Höchst, die wie Münzenmaier zum Landesvorstand der Partei zählt, hatte ebenfalls keinen Gegenkandidaten bei der Abstimmung.