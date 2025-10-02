Hördt (dpa/lrs) – Ein Müllwerker ist beim Tonnenleeren im pfälzischen Hördt von einem Fahrzeuggreifarm für Mülltonnen erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Morgen mitsamt der Mülltonne hochgehoben worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er an der Seitenwand des Müllwagens eingeklemmt und verletzte sich schwer am Arm, wie es weiter hieß. Ein Kollege habe den Not-Aus-Schalter bedient und so Schlimmeres verhindert. Der verletzte Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

