Müllmann von Greifarm erfasst und schwer verletzt
Ein Greifarm für Mülltonnen klemmt einen Arbeiter im Landkreis Germersheim ein. Ein Kollege kann Schlimmeres noch verhindern.

Hördt (dpa/lrs) – Ein Müllwerker ist beim Tonnenleeren im pfälzischen Hördt von einem Fahrzeuggreifarm für Mülltonnen erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Morgen mitsamt der Mülltonne hochgehoben worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er an der Seitenwand des Müllwagens eingeklemmt und verletzte sich schwer am Arm, wie es weiter hieß. Ein Kollege habe den Not-Aus-Schalter bedient und so Schlimmeres verhindert. Der verletzte Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

