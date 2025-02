Mühlbach bei Wörrstadt knallgrün

Wörrstadt (dpa/lrs) – Eine bislang unbekannte Substanz hat den Mühlbach zwischen Wörrstadt und Saulheim grün gefärbt. Wie die Verbandsgemeinde Wörrstadt mitteilte, konnte die Feuerwehr die grüne Substanz aus dem Bach im Landkreis Alzey-Worms am Dienstagabend nicht mehr abschöpfen, da sich diese bereits zu sehr mit dem Bachwasser vermischt hatte. In einem Labor werden nun Wasserproben analysiert. Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die grüne Verfärbung in die Seen der Mühlbachaue gelangte. Zuvor berichtete der SWR.

