Motorroller-Fahrer stirbt bei Unfall in Pirmasens

Pirmasens (dpa/lrs) – Bei einer Kollision mit einem Auto ist in Pirmasens ein Motorroller-Fahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 64-Jährige am Morgen auf einer Kreuzung einem 31 Jahre alten Autofahrer entgegen und prallte mit dem Auto zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Motorrollers so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben laut Polizei unverletzt.

Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Um die Unfallursache zu ermitteln, wurde nach Polizeiangaben ein Sachverständiger hinzugezogen.