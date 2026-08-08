Venningen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall bei Venningen (Landkreis Südliche Weinstraße) ist eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der K6 von Edenkoben in Richtung Venningen unterwegs, als es im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben zur Kollision mit einem Auto kam.

Den Ermittlungen zufolge wollte eine 26-jährige Autofahrerin, die von der A65 kam, an der Einmündung zur K6 nach links abbiegen. Dabei übersah sie demnach die Motorradfahrerin. Die 31-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde zeitweise voll gesperrt.