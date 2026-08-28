Eine 25-Jährige verliert beim Auffahren auf die Autobahn die Kontrolle über ihr Motorrad. Warum ist unklar.

Landau (dpa/lrs) – Eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Landau schwer verletzt worden. Beim Beschleunigen auf dem Einfädelungsstreifen auf die Autobahn 65 habe sie aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad verloren, teilte die Polizeiinspektion Edenkoben mit.

Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau nach der Erstversorgung in eine Klinik geflogen.

Die Autobahn war nach dem Unfall nach Angaben der Polizei für eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Der Autobahnzubringer blieb wegen der Unfallaufnahme und der Bergung des Motorrads zunächst gesperrt.