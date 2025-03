Ein Motorradunfall in der Eifel hat für den Fahrer des Zweirads schwere Folgen. Mit einem Rettungshubschrauber muss der 20-Jährige ins Krankenhaus geflogen werden. Wie kam es zum Unfall?

Waxweiler (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenprall mit einem Auto hat sich ein junger Motorradfahrer in Waxweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Rettungshubschrauber war demnach am Dienstagnachmittag im Einsatz. Der Mann schwebte nicht in Lebensgefahr.

Die 21 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Mutmaßlich sei eine Vorfahrt missachtet worden, sagte ein Polizeisprecher zum Hergang des Unfalls, ohne weitere Details zu nennen.