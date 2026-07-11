Motorrad übersehen
Motorradfahrer und Sozius bei Unfall schwer verletzt
Polizei sichert Unfallstelle
Ein schwerer Unfall ist am Freitagabend in Elkenroth passiert. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Rettungshubschrauber, gesperrte Straße und zwei Schwerverletzte: Ein Abbiegefehler in Elkenroth endet dramatisch. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Betzdorf (dpa/lrs) – Bei einem Unfall im Westerwald sind ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte in Elkenroth beim Abbiegen nach links das entgegenkommende Motorrad übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Schwerverletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Koblenzer Krankenhäuser gebracht.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall am Freitagabend wurde die Unfallstelle im Kreis Altenkirchen gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260711-930-369150/1

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