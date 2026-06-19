Kollision
Motorradfahrer tödlich verunglückt
Rettungswagen
Mit einem Gutachten soll nun die Ursache des Unfalls ermittelt werden. (Archivbild)
Monika Skolimowska. DPA

Ein Motorradfahrer stößt mit einem vorausfahrenden Auto zusammen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Echternacherbrück (dpa/lrs) – Ein 21-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf einer Landstraße bei Echternacherbrück (Kreis Bitburg-Prüm) tödlich verunglückt. Der junge Mann sei mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten. Mit einem Gutachten soll nun die Ursache des Unfalls ermittelt werden. Die Polizei sucht Augenzeugen der Kollision.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-251945/1

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Verkehr

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