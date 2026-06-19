Echternacherbrück (dpa/lrs) – Ein 21-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf einer Landstraße bei Echternacherbrück (Kreis Bitburg-Prüm) tödlich verunglückt. Der junge Mann sei mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten. Mit einem Gutachten soll nun die Ursache des Unfalls ermittelt werden. Die Polizei sucht Augenzeugen der Kollision.

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