Wie kam es zu dem tragischen Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Brückenpfeiler im Rhein-Pfalz-Kreis? Die Polizei hofft auf die Hilfe von Zeugen.

Heßheim (dpa/lrs) – Nach dem tödlichen Unfall eines Motorradfahrers bei Heßheim im Rhein-Pfalz-Kreis suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 50-Jährige in der Nacht zum Montag auf einem Wirtschaftsweg gegen einen Brückenpfeiler der Autobahn geprallt. Er sei vom Motorrad geschleudert worden und noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten. Der genaue Unfallhergang ist bisher unklar.