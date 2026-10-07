Ein 68-jähriger Motorradfahrer stürzt nach einem Überholmanöver und wird schwer verletzt. Die Unfallstelle in Speyer blieb eine Stunde lang voll gesperrt.

Speyer (dpa/lrs) – Durch einen Sturz nach einem Überholmanöver ist auf einer Landstraße in Speyer ein 68-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad, als er nach dem Überholen zweier Autos einscheren wollte. Er geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Als er über den Grünstreifen mit seiner Maschine auf die Fahrbahn zurückkehren wollte, stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste eine Stunde für die Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Dadurch kam es im Nachgang zu Beeinträchtigungen der aktuellen Verkehrslage.