Unfall
Motorradfahrer stürzt in Kurve und wird schwer verletzt
Rettungsdienst
Schwer verletzt wurde der 70-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Jan Woitas. DPA

In einer scharfen Rechtskurve verliert ein 70-Jähriger im Rhein-Lahn-Kreis die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzt. Wie geht es dem Mann?

Nochern (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist am Mittag im Rhein-Lahn-Kreis gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 70-Jährige hatte in einer scharfen Rechtskurve bei Nochern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schlug er mit seinem Motorrad seitlich auf der Straße auf und schlitterte von der Fahrbahn. Der Mann verletzte sich schwer, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mitteilung zufolge waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:260726-930-441174/1

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