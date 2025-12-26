Motorradfahrer stürzt – Autofahrer fährt weiter

In einer Kurve kommt dem Biker auf einmal ein Wagen auf seiner Spur entgegen. Er stürzt und verletzt sich, nun läuft die Suche nach dem Unfallverursacher.

Speyer (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat nach Angaben der Polizei in Speyer einen Motorradfahrer zu Sturz gebracht und ist dann einfach weitergefahren. Der 21 Jahre alte Motorradfahrer sei am ersten Weihnachtstag am späten Nachmittag unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve sei ihm ein Auto auf seiner Spur entgegengekommen. Der 21-Jährige habe versucht, auszuweichen, sei von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt und habe sich dabei am Knie verletzt.

Der Fahrer des Wagens habe seine Fahrt dennoch fortgesetzt, der Motorradfahrer kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.