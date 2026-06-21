Ein 63-Jähriger ist nach einem Unfall mit seinem Motorrad gestorben. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem tödlichen Vorfall kam.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Hunsrückhöhenstraße bei Koblenz ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der 63-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit der Leitplanke zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Ersthelfer hätten sofort mit der Reanimation des bewusstlosen Mannes begonnen. Er sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er jedoch wenig später an seinen schweren inneren Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.