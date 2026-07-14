Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Mülheim-Kärlich (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Linienbusses den 62-Jährigen bei einem Spurwechsel während eines Abbiegevorgangs. Durch den Zusammenstoß am Montagabend erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

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