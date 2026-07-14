Unfälle
Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Linienbus
Polizei - Illustration
Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus wurde ein Motorradfahrer tödlich verletzt. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Der Busfahrer übersieht den 62 Jahre alten Motorradfahrer beim Abbiegen im Landkreis Mayen-Koblenz.

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Mülheim-Kärlich (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Linienbusses den 62-Jährigen bei einem Spurwechsel während eines Abbiegevorgangs. Durch den Zusammenstoß am Montagabend erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:260714-930-381578/1

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