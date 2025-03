Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der Eifel

Walsdorf (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Walsdorf in der Eifel tödlich verletzt worden. Eine Autofahrerin war laut Polizei auf der Landesstraße 10 unterwegs, als sie in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Dabei habe die 42-Jährige den Motorradfahrer im Gegenverkehr übersehen, hieß es. Die beiden seien «heftig» zusammengeprallt. Der 64 Jahre alte Motorradfahrer starb noch vor Ort. Die Straße wurde nach dem Unfall am Mittwochmittag für vier Stunden voll gesperrt.