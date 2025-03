Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A63

Saulheim (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Autobahn 63 ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 35-Jährige war am Montagabend in Richtung Mainz unterwegs, als er aus unklarer Ursache mit einem vor ihm fahrenden Auto kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Der Biker starb noch am Unfallort, der 39 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt. Die A63 wurde in Fahrtrichtung Mainz für mehrere Stunden gesperrt.

Durch den Aufprall zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) sei der Motorradfahrer auf die Straße gestürzt, während sein Motorrad auf der Fahrbahn zum Liegen kam und Feuer fing, wie es hieß. Auch das Auto wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben, gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht.