Zeugenaufruf
Motorradfahrer stirbt bei Unfall an Kreisverkehr
Blaulicht
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Nach einem tödlichen Unfall auf der L600 bittet die Polizei um Hinweise: Was passierte vor dem Crash am Kreisverkehr in Pirmasens?

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer hat an einem Kreisverkehr in Pirmasens die Kontrolle verloren und ist tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er am Montagabend auf der nassen Fahrbahn der L600 ungebremst gegen die Bordsteinbegrenzung im Kreisverkehr, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Erstversorgung sei er noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.

Die genauen Umstände des Unfallhergangs waren zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unglück.

© dpa-infocom, dpa:260414-930-944335/1

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