Jettenbach (dpa/lrs) – Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Pfalz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am Donnerstagabend auf der Landesstraße 369 von Jettenbach in Richtung Kollweiler unterwegs. Er sei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Nach Angaben der Polizei starb der Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:250221-930-381805/1