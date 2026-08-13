Verkehr
Motorradfahrer lebensgefährlich bei Unfall verletzt
Polizei Symbolbild
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Ein Motorradfahrer übersieht wohl eine Unfallstelle auf einer Bundesstraße - und kracht gegen ein Unfallfahrzeug. Dabei wird er lebensgefährlich verletzt.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer hat auf einer Bundesstraße mutmaßlich eine Unfallstelle übersehen und ist bei einer Kollision lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor waren in der Nacht zwei Autos auf der B9 in Koblenz zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Biker hatte den Angaben zufolge nach einem Überholmanöver den Unfall übersehen. Er stieß vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eines der beiden auf der Bundesstraße stehenden Autos. Zum Gesundheitszustand der Insassen der beiden Autos war zunächst nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-521893/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten