Koblenz (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer hat auf einer Bundesstraße mutmaßlich eine Unfallstelle übersehen und ist bei einer Kollision lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor waren in der Nacht zwei Autos auf der B9 in Koblenz zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Biker hatte den Angaben zufolge nach einem Überholmanöver den Unfall übersehen. Er stieß vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eines der beiden auf der Bundesstraße stehenden Autos. Zum Gesundheitszustand der Insassen der beiden Autos war zunächst nichts bekannt.

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