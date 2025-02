Motorradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer Kollision in Saarbrücken sind ein beteiligter Fußgänger und ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Motorradfahrer bei der Unfallfahrt am Freitagabend seinen Helm nicht getragen, sondern lediglich in der Hand gehalten. Beide Beteiligten wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer soll nach Polizeiangaben im Bereich einer Fußgängerampel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei noch stark beschleunigt haben. Er kollidierte mit einem 46-jährigen Mann, der die Straße gerade an der Ampel überqueren wollte.

Fußgänger und Motorradfahrer stürzten zu Boden, das Motorrad wurde beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die betroffene Straße voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Laut der Mitteilung waren zwei Einsatzkommandos der Polizei, zwei Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz.