Nach mehreren riskanten Fahrmanövern verliert ein 20-Jähriger in Kaiserslautern die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Er verletzt sich bei dem Unfall schwer.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Motorradunfall in Kaiserslautern ist ein 20 Jahre alter Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen ihn werde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, teilte die Polizei mit.

Demnach habe der Mann am Samstagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln mit seinem Motorrad überfahren. Als er schließlich nur auf dem Hinterrad fahrend habe abbiegen wollen, habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gestürzt. Nach Angaben der Polizei überschlug er sich dabei mehrmals. An dem Motorrad sei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden.