Losheim am See (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Merzig-Wadern lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei bei hoher Geschwindigkeit auf dem Hinterrad gefahren und habe dabei die Kontrolle über die Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte am Samstagabend und prallte mit seiner Maschine gegen die Leitplanken. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Er schwebt laut Polizei weiter in Lebensgefahr.

