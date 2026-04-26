Unfall
Motorradfahrer im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzt
Polizei
Der Motorradfahrer wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Sarah Knorr. DPA

Auf einer Landstraße kommt es zu einem Verkehrsunfall - ein Motorradfahrer ist verunglückt. Was ist bisher bekannt?

Nassau (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Landstraße 330 bei Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall sei am Mittag offenbar ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge passiert, teilte ein Sprecher der Polizei Montabaur mit. Zu den genauen Unfallumständen machte er zunächst keine Angaben. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Für die Unfallaufnahme sei die L330 gesperrt worden, sie sei aber inzwischen wieder befahrbar.

© dpa-infocom, dpa:260426-930-995644/1

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