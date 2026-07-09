Verkehr
Motorradfahrer gerät unter Lkw – Schwer verletzt
Motorradfahrer gerät unter Lkw
Der 34-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Der 34-Jährige geriet auf der B274 ohne sein Fahrzeug unter einen Lastwagen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Nastätten (dpa/lrs) – Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 274 nahe Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann ohne sein Motorrad unter einen Lastwagen geraten. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Straße wurde während der Bergung in beide Richtungen voll gesperrt. Warum der Mann unter den Lkw geriet, war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:260709-930-361217/1

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