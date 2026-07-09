Der 34-Jährige geriet auf der B274 ohne sein Fahrzeug unter einen Lastwagen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Nastätten (dpa/lrs) – Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 274 nahe Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann ohne sein Motorrad unter einen Lastwagen geraten. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Straße wurde während der Bergung in beide Richtungen voll gesperrt. Warum der Mann unter den Lkw geriet, war noch unklar.