Zu gleich zwei Auffahrunfällen kommt es auf der Bundesstraße 51. Der eine endet glimpflich, der andere mit einem Verletzten.

Ayl (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 bei Ayl (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bremste ein Auto wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs ab. Das habe der dahinter fahrende Motorradfahrer zu spät erkannt und sei deshalb auf das Auto aufgefahren. Durch den Aufprall erlitt der Mann Verletzungen, die noch vor Ort durch einen Notarzt versorgt wurden. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zum Alter und zur Schwere der Verletzungen teilte die Polizei keine Einzelheiten mit.

In der Folge kam es außerdem zu einem weiteren Auffahrunfall. Als ein Autofahrer wegen des Unfalls bremste, fuhr diesem ein weiterer Wagen auf. Dieser Unfall blieb jedoch ohne Verletzte.