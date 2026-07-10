Landkreis Bernkastel-Wittlich
Motorradfahrer entkommt Polizei nach Verfolgungsfahrt
Polizei Symbolbild
Nach der Verfolgungsfahrt entkam der Motorradfahrer den Beamten. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Einer Streife fällt nachts ein Motorrad ohne Kennzeichen auf. Doch als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollen, gibt er Gas.

Maring-Noviand (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer hat sich mitten in der Nacht im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er war den Beamten nahe Maring-Noviand aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Als sie ihn kontrollieren wollten, hielt der Fahrer nicht an, sondern gab Gas. Er flüchtete über den Maare-Mosel-Radweg, bis er den Polizisten schließlich unerkannt entkam. Jetzt wird unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-362195/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten