Maring-Noviand (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer hat sich mitten in der Nacht im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er war den Beamten nahe Maring-Noviand aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Als sie ihn kontrollieren wollten, hielt der Fahrer nicht an, sondern gab Gas. Er flüchtete über den Maare-Mosel-Radweg, bis er den Polizisten schließlich unerkannt entkam. Jetzt wird unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn ermittelt.

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