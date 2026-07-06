Erst nur auf dem Hinterrad, dann mit starker Beschleunigung unterwegs: Ein Motorradfahrer in der Pfalz hat keine Lust auf eine Polizeikontrolle. Wie reagieren die Beamten?

Frankenthal (dpa/lrs) – Nach einem verbotenen akrobatischen Fahrmanöver ist ein Motorradfahrer bei Frankenthal in der Pfalz bei einer Verfolgungsjagd der Polizei davongefahren. Beamte wollten den Mann auf der Autobahn 6 kontrollieren, als er wiederholt nur auf dem Hinterrad unterwegs war. Sein Vorderrad schwebte in der Luft, wie die Polizei mit Blick auf diese als Wheelie bekannte riskante Fahrweise mitteilte.

Der Motorradfahrer floh mit starker Beschleunigung, wechselte auf die A 61, überholte Autos rechts auf dem Standstreifen und beschleunigte erneut, «weshalb ein Aufschließen der Polizeistreife nicht möglich war», wie es weiter hieß. Der Mann wechselte auf die Gegenfahrbahn und raste in Richtung Speyer weiter. Die Autobahnpolizei gab die Verfolgung vorerst auf und leitete eine Fahndung ein.

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