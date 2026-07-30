Hubschraubereinsatz
Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Blaulicht bei Nacht
Ein Motorradfahrer wird bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein Motorradfahrer will drei Fahrzeuge überholen. Das vorderste Fahrzeug biegt nach links ab - es kommt zum Zusammenstoß. Der 32-Jährige verletzt sich schwer.

Lesezeit 1 Minute

Winkelbach (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Winkelbach im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß der 32 Jahre alte Mann am Mittwochabend auf der Bundesstraße 8 beim Überholen mit einem Traktor zusammen. Er hatte demnach zwei vorausfahrende Autos sowie den an vorderster Stelle fahrenden Traktor überholen wollen. Weil der Traktor im Begriff war nach links abzubiegen, stieß das Motorrad mit hoher Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug zusammen.

Der Fahrer des Motorrads wurde dadurch mehrere Meter durch die Luft geschleudert, landete auf der Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-457867/1

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