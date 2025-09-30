Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cochem-Zell verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Noch ist aber vieles unklar.

Lutzerath (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und ein Auto beteiligt waren, ist ein Motorradfahrer nach Angaben eines Polizeisprechers «schwerer verletzt» worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich im Landkreis Cochem-Zell.

Am Nachmittag sei es im «Begegnungsverkehr» in Lutzerath zu dem Unfall gekommen, hieß es. Informationen zu weiteren Verletzten und dem Unfallhergang gab es zunächst nicht.