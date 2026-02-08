Landkreis Bernkastel-Wittlich
Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Rettungshubschrauber
Rettungshubschrauber
Daniel Karmann. DPA

In einer Linkskurve hat ein Motorradfahrer einen Unfall. Er kollidiert mit einer Leitplanke und wird schwer verletzt. Vieles ist noch unklar.

Piesport (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Piesport (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall aus noch unklarem Grund in einer Linkskurve auf der an der Stelle abschüssigen Strecke. In der Folge des Unfalls sei der Motorradfahrer auch mit einer Leitplanke kollidiert. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte gibt es bislang nicht.

Der Mann wurde erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260208-930-659684/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten