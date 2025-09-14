Ein 26-Jähriger will in der Nähe der BASF-Tore andere Fahrzeuge rechts überholen. Dabei kommt er ins Schlingern und verunglückt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in Ludwigshafen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er sei an den Toren von BASF entlanggefahren, habe zum Rechtsüberholen beschleunigt und dabei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann geriet ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und streifte zwei Verkehrsschilder. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.