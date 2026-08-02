Zusammenstoß
Motorradfahrer bei Unfall im Westerwald schwer verletzt
Rettungshubschrauber - Symbolbild
Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin offenbar ein Motorrad - es kommt zum Zusammenstoß. Der Biker wird ins Krankenhaus geflogen.

Altenkirchen (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist im Westerwald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Per Rettungshubschrauber wurde der 56-Jährige nach dem Unfall in Altenkirchen am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die 30-Jährige mit ihrem Wagen auf eine Straße abbiegen wollen und dabei mutmaßlich den Motorradfahrer übersehen, der dort unterwegs war. Sowohl das Auto als auch die Maschine waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

© dpa-infocom, dpa:260802-930-472316/1

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