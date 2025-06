Emmerzhausen (dpa/lrs) – Weil er einem Reh ausgewichen sein will, ist ein Motorradfahrer mit seinem Mitfahrer in Emmerzhausen (Landkreis Altenkirchen) verunglückt. Der 32 Jahre alte Sozius wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Biker gab an, dass zuvor ein Reh über die Straße gelaufen und er deshalb ausgewichen sei. Ein Atemalkoholtest ergab später, dass der 33-Jährige betrunken war. Er habe gerade noch von dem Motorrad springen können und blieb unverletzt, der Mitfahrer hingegen sei ins Gebüsch geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Der Fahrer muss den Angaben nach mit dem Entzug des Führerscheins und einem Strafverfahren rechnen.

