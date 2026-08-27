Der Verkehr stockt, als es plötzlich kracht. Für einen Motorradfahrer endet der Unfall im Krankenhaus.

Germersheim (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Rheinbrücke bei Germersheim schwer verletzt worden. Ein Fahrer eines Kleintransporters sei am Morgen aus Unachtsamkeit im stockenden Verkehr auf das stehende Motorrad aufgefahren, teilte die Polizeiinspektion Germersheim mit.

Der Motorradfahrer sei durch den anschließenden Aufprall gestürzt. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann in eine Klinik gebracht.

Die Bundesstraße 35 war nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Germersheim nach dem Unfall voll gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet.