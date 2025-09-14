Beim Zusammenstoß mit einem Traktor wird ein 17-Jähriger auf der Landstraße schwer verletzt. Eine 16-jährige Mitfahrerin kommt mit leichten Verletzungen davon.

Ingelheim (dpa/lrs) – Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Mainz-Bingen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Seine 16-jährige Sozia erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 16.00 Uhr auf der Landstraße 428 zwischen Schwabenheim an der Selz und dem Ingelheimer Stadtteil Groß-Winternheim. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Jugendliche aus Ingelheim mit seinem Leichtkraftrad auf einen langsam fahrenden Traktor mit Anhänger auf. Das Motorrad überschlug sich, beide Jugendliche wurden durch die Luft geschleudert. Der 38 Jahre alte Traktorfahrer blieb unverletzt.

Der 17-Jährige erlitt schwerste, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache zog die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu. Die Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.