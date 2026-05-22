Auf einer Landstraße im Westerwald kracht ein Motorrad in einer Rechtskurve frontal in einen Wagen. Der Kradfahrer kommt schwer verletzt in eine Klinik, die Strecke ist gesperrt.

Welschneudorf (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist auf einer Landesstraße zwischen Zimmerschied und Welschneudorf frontal mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Kradfahrer sei gegen 19.10 Uhr in einer scharfen Rechtskurve aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Mann wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz gebracht. Die Insassen des Autos seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Strecke war für die Unfallaufnahme zunächst voll gesperrt.