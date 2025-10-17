Im Anbaugebiet Mosel ist die Ernte im Keller. Die Winzer sind zufrieden. Nicht nur, weil es wieder mehr Wein geben wird.

Trier (dpa/lrs) – Die Moselwinzer freuen sich in diesem Herbst über eine wieder höhere Erntemenge. Die Gesamtproduktion im Gebiet von Perl bis Koblenz werde auf rund 780.000 Hektoliter (78 Millionen Liter) geschätzt, teilte der Verein Moselwein in Trier mit. Das seien elf Prozent mehr als die durchschnittliche Erntemenge der vergangenen zehn Jahre.

Im vergangenen Jahr war die Ernte auf rund 510.000 Hektoliter geschätzt worden. Das war die kleinste Menge der vergangenen 50 Jahre gewesen.

Dieses Jahr sei die Ernte im fünftgrößten Weinbaugebiet Deutschlands so früh beendet gewesen wie noch nie, teilte der Verein weiter mit. Viele Betriebe hatten demnach den Jahrgang schon Anfang Oktober im Keller.

Auch mit der Qualität seien die Erzeuger größtenteils zufrieden. Der Jahrgang biete das ganze Spektrum von trockenen Qualitätsweinen bis hin zu edelsüßen Beeren- und Trockenbeerenauslesen.

Im Weinbaugebiet Mosel werden rund 8.400 Hektar bewirtschaftet. Die Rebflächen erstrecken sich an der Mosel von Perl im Saarland bis nach Koblenz sowie an den Unterläufen der Flüsse Saar, Ruwer, Sauer. Mehr als 98 Prozent liegen auf rheinland-pfälzischem Gebiet.