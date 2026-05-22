Mann in Untersuchungshaft
Mordprozess begonnen – Ehefrau mit 43 Stichen getötet?
Landgericht Frankenthal
Die Tat soll sich am 2. November 2025 in Ludwigshafen ereignet haben. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Der Angeklagte soll aus Eifersucht und Wut auf seine Ehefrau eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von niedrigen Beweggründen.

Lesezeit 1 Minute

Frankenthal (dpa/lrs) – Aus Eifersucht und Wut soll er 43 Mal auf seine Ehefrau eingestochen haben, das Opfer starb an Blutverlust – nun steht der Mann vor dem Landgericht Frankenthal. Der Prozess habe wie geplant begonnen, teilte eine Justizsprecherin mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus Ludwigshafen vor, Anfang November 2025 seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem sogenannten Bowie-Messer getötet zu haben.

Die Anklage geht von niedrigen Beweggründen aus. Der 40-Jährige habe vermutet, seine Ehefrau habe eine Beziehung zu einem anderen Mann. Der Angeklagte soll selbst den Notruf gewählt haben. Er ist nicht vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft. Dem Gericht zufolge ist der Mann türkischer Staatsangehöriger. Für das Verfahren vor der 1. Großen Strafkammer als Schwurgericht sind zunächst Termine bis Ende Juli angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:260522-930-115756/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten