Gut 30 Jahre nach dem Mord an der amerikanischen Touristin Amy Lopez sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er sagt bisher nichts zu den Vorwürfen.

Koblenz (dpa/lrs) - Der im Mordfall Amy Lopez verhaftete 81-Jährige hat sich bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er habe die Tat bei seiner Festnahme auch nicht spontan bestritten, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler in Koblenz. «Er hat sich überhaupt nicht erklärt.»

Der Tatverdächtige sei strafrechtlich «bereits durchaus erheblich einschlägig in Erscheinung getreten in der fernen zurückliegenden Vergangenheit». Er habe auch bereits längere Freiheitsstrafen in einschlägiger Form verbüßt.

Der Deutsche habe zur Tatzeit in der Region um Koblenz gelebt. Er sei nicht in der Region geboren, aber er habe einen großen Teil seines Lebens hier verbracht, sagte Mannweiler.